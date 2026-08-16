Часы Audemars Piguet экс-депутата Новороссийска ушли с молотка за 561 тыс. рублей

Швейцарские часы Audemars Piguet, принадлежавшие бывшему депутату гордумы Новороссийска Георгию Середину, проданы на торгах ростовскому бизнесмену Максиму Царевскому. Согласно записи в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), финальная цена сделки составила 561 тыс. руб. при изначальном ценнике в 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: торги-россии.рф Фото: торги-россии.рф

Торги проходили в рамках дела о банкротстве экс-депутата, возбужденного Арбитражным судом Краснодарского края год назад.

Помимо часов, в конкурсную массу господина Середина были включены земельные наделы общей кадастровой стоимостью более 100 млн руб., включая семь участков вдоль трассы Анапа—Новороссийск и площадку под придорожный сервис, а также грузовой автотранспорт, охотничьи ружья и бытовые модули.

Георгий Середин — экс-депутат гордумы Новороссийска (был председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики). Господин Середин сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. В этот же период Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый». Жилой комплекс построило ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"», учрежденное Георгием Серединым.

Наталья Решетняк