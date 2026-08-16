Часы экс-депутата новороссийской гордумы проданы на торгах за 561 тыс. рублей

Швейцарские часы Audemars Piguet, принадлежавшие бывшему депутату городской думы Новороссийска Георгию Середину, реализованы на электронных торгах в рамках процедуры банкротства. Победителем аукциона стал предприниматель из Ростова-на-Дону Максим Царевский. Итоговая цена лота составила 561 тыс. руб. при первоначальной оценке в 3 млн руб. Соответствующие сведения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: торги-россии.рф Фото: торги-россии.рф

Активы бывшего депутата были выставлены на продажу после того, как Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2025 года признал господина Середина несостоятельным (банкротом). Имущество экс-чиновника, включая элитные часы, подлежало реализации для погашения долгов перед кредиторами. Несмотря на отсутствие заявок на предыдущих торгах, где лот остался невостребованным по стартовой цене, в ходе последующего аукциона была достигнута договоренность о продаже предмета роскоши за сумму, почти в шесть раз меньшую изначально заявленной.

Георгий Середин занимал пост председателя комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики гордумы Новороссийска и сложил полномочия в конце 2022 года. В тот же период Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело в связи с предоставлением детям-сиротам непригодного для проживания жилья в ЖК «Парковый». Застройщиком комплекса выступало ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"», учрежденное господином Серединым.

Помимо часов, в перечень реализуемого имущества банкрота вошли земельные участки, в том числе семь наделов общей стартовой стоимостью 15,77 млн руб. вдоль трассы Анапа – Новороссийск, крупный участок площадью 6,2 тыс. кв. м для придорожного сервиса за 92 млн руб., грузовой автомобиль КамАЗ, четыре охотничьих ружья, вагончик-бытовка, а также электроника и инструменты.

Наталья Решетняк