Синоптики спрогнозировали возвращение 30-градусной жары на Кубань

Жара вновь накроет Краснодарский край в последний день недели: после непродолжительного спада столбики термометров превысят 30-градусную отметку, однако существенных аномалий синоптики пока не прогнозируют. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам метеоролога, в воскресенье погода на Кубани будет определяться гребнем антициклона, смещающегося с северо-запада. В регионе установится малооблачная и сухая погода. Исключение составят юго-восточные районы, где местами возможны кратковременные ливни с грозами.

«Температура воздуха прогреется до плюс 30–32 градусов. Ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться и составит 756 миллиметров ртутного столба, что находится в пределах климатической нормы»,— уточнил господин Леус.

В начале новой недели существенных осадков в регионе не ожидается. Синоптики отмечают, что температурные показатели продолжат расти, однако экстремальных значений, характерных для пика летнего сезона, достигнуто не будет.

Наталья Решетняк