В Ростовской области в аварии погиб автомобилист, еще два человека пострадали

В Ростовской области в аварии погиб человек. Еще двоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести. ДТП произошло вечером 15 августа на автодороге «Шахты-Цимлянск» в Усть-Донецком районе, сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 67-летний водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу, где врезался в проезжавший «ВАЗ 2115». Им управлял 37-летний автомобилист.

В результате случившегося водитель «ВАЗ 2114» скончался до приезда скорой, пострадали водитель второго автомобиля и его пассажир.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская