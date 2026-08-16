В Дагестане создали совет по градостроительству и агломерациям

В Дагестане учредили Координационный совет по градостроительству и развитию агломераций. На первом заседании врио главы республики Федор Щукин заявил, что власти намерены обеспечить сбалансированное развитие городов и не допустить хаотичной застройки.

В соответствии с новыми требованиями, темпы строительства не должны опережать развитие инфраструктуры. В регионе поручили синхронизировать документы территориального планирования с программами развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Отдельно врио главы остановился на проблеме легализации многоквартирных домов, возведенных без разрешительной документации. В республике 910 многоквартирных домов внесены в реестр объектов, построенных с нарушением градостроительного законодательства. Первые пять домов в Махачкале и Хасавюрте уже переведены в «зеленую зону».

«Наша цель — вывести из тени и стройку, и всю систему жизнеобеспечения территорий. Первые решения отработаем на пилотных площадках, после чего масштабируем успешный опыт на весь Дагестан», — написал Федор Щукин в своем Telegram-канале.

Мария Хоперская