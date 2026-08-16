В Новороссийске похоронили восьмилетнего ребенка, погибшего при атаке БПЛА

В Новороссийске прошла церемония прощания с восьмилетним мальчиком, который погиб в ночь на 12 августа при падении украинского беспилотника на частный дом в Восточном районе города. Об этом сообщает «НР».

По данным источника, в момент атаки ребенок находился в здании вместе с матерью и шестилетним братом. Мальчик скончался на месте. Женщина и младший ребенок получили тяжелые травмы и ожоги дыхательных путей, их санавиацией доставили в Краснодар. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, они остаются под наблюдением врачей.

Как уточняется, семья переехала в Краснодарский край из другого региона. Отец детей считается пропавшим без вести в зоне СВО.

Военные отразили массированную атаку украинских БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск, длившуюся более восьми часов.

Подробнее — в материале «Новороссийск пережил страшную ночь».

Наталья Решетняк