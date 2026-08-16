На Дону после атаки БПЛА прокуратура контролирует соблюдение прав жителей

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль соблюдение прав жителей региона после воздушной атаки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для оперативного оказания помощи жителям ведомство осуществляет взаимодействие со всеми профильными структурами. Территориальные прокуроры лично контролируют обстановку на местах.

Для приема обращений граждан и оказания им правовой помощи в прокуратуре Ростовской области открыта горячая линия.

Мария Хоперская