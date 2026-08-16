Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону после атаки БПЛА прокуратура контролирует соблюдение прав жителей

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль соблюдение прав жителей региона после воздушной атаки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для оперативного оказания помощи жителям ведомство осуществляет взаимодействие со всеми профильными структурами. Территориальные прокуроры лично контролируют обстановку на местах.

Для приема обращений граждан и оказания им правовой помощи в прокуратуре Ростовской области открыта горячая линия.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд