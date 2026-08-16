Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении соседкой двух девочек в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ведомства по Кемеровской области Алексею Кустову доложить о ходе расследования уголовного дела по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), возбужденного в отношении местной жительницы. Она вторглась в чужую квартиру и избила двух 12-летних девочек.

СКР отреагировал на публикацию в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс». Как писал новостной канал, инцидент произошел в Кемерове. 32-летняя женщина ворвалась в соседнюю квартиру и избила плоскогубцами девочек-подростков — взрослых в этот момент дома не было. Ее возмутила то, что соседки бросили еду на ее подоконник.

Родители подростков написали заявления по факту избиения детей и незаконного проникновения в жилище.

Михаил Кичанов