В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включена сирена, жителей просят укрыться в помещениях без окон из-за угрозы атаки беспилотников, сообщила мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным администрации, сохраняется опасность ударов БПЛА. Горожанам и туристам рекомендовано не покидать здания, при этом наиболее безопасными местами называются ванные комнаты, коридоры, кладовые, подвалы и цокольные этажи. В мэрии подчеркнули, что автомобиль не подходит для защиты.

Власти также предупредили о запрете на съемку и публикацию кадров работы систем ПВО и действий спецслужб. Информацию о средствах противовоздушной обороны распространять нельзя.

Жителей призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.

Единый номер экстренных служб — 112.

Наталья Решетняк