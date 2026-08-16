В Анапе жителей и туристов призвали укрыться из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе включена сирена, в городе сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в официальном Макс-канале мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Граждан призвали проследовать в укрытия. Рекомендуется находиться в помещениях без окон — в ванных комнатах, коридорах, кладовых, подвалах или на цокольных этажах. Использовать для укрытия автомобиль запрещено.

В администрации напомнили, что съемка и публикация материалов о работе средств противовоздушной обороны и спецслужб являются нарушением закона. Информацию о работе ПВО распространять запрещено.

Жителям и гостям города рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах до получения официального сообщения об отмене угрозы. Единый телефон экстренных служб — 112.

Наталья Решетняк