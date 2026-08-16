Главные новости за 10 – 15 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
Саратовский молком не смог отменить штраф за продленные сроки годности.
В Саратовской области директоров освободят от функций заказчика при ремонте школ.
Стоимость проезда в четырех автобусах вырастет в Саратове.
При саратовском минздраве откроют кадровый центр.
Мэрия Саратова берет коммерческие кредиты на 3 млрд руб.
НСА назвал главные риски для АПК Саратовской и Пензенской областей.
Саратовские власти увеличили расходы на ремонт МКД после атак БПЛА до 24,9 млн руб.
Суд отказал саратовскому минкульту во взыскании 31,9 млн с глэмпинга депутата.
Суд разрешил санаторию РЖД «Волжские дали» оставить шлагбаумы на пути к воде.
Cаратовский фермер лишилась 39 млн за сопротивление структурам банка «Траст».
В трех районах Саратовской области появятся модульные женские консультации.
Садики начнут строить в Саратовской области дальше от домов.
Фонд развития территорий продаст саратовский долгострой за 471 млн руб.
Минтранс запустит речные маршруты из Саратова в Ульяновск и Астрахань.
В Саратове минтранс утвердил новые оклады топ-менеджерам автопредприятий.
Волгоградская область
Приговор экс-депутатам гордумы Волгограда за хищение 84 млн руб. у страховщиков устоял в кассации.
На ремонт аварийного водовода в волгоградском Котово выделят почти 94 млн руб.
Суд отпустил из-под домашнего ареста владельца кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом.
Рослесхоз обязали за три года провести таксацию леса под Волгоградом.
Вклады и кредиты волгоградцев превысили 600 млрд руб.
Имущество банкротящегося НПО покойного депутата в Волгограде продают за 108 млн.
Пензенская область
Арбитраж отказал депутату заксобрания в удалении разоблачающего текста портала «МедиаПенза».
Суд аннулировал продажу сквера Дзержинского в Пензе компаниям депутата гордумы.
Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области.
Арбитраж Пензы передал Земстройинвесту участок под ЖК «Сапфир».
Индекс промпроизводства в Пензенской области превысил среднероссийский уровень.
Пензенская область потратила на фестиваль «Абашевские узоры» более 30 млн руб.
Астраханская область
На Спартакиаду школьников в Астрахани, Волгограде и Москве потратят почти 30 млн руб.
Астраханский губернатор назначил нового министра региональной безопасности.
В Астраханской области снова ограничили продажу бензина.
Суд разделил экологический ущерб за затонувшую в Астрахани «Мотозавозню».
Астраханская ОЭЗ «Лотос» вновь ищет подрядчика на крановые пути в порту Оля за 511 млн.