Главные новости за 10 – 15 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Саратовский молком не смог отменить штраф за продленные сроки годности.

В Саратовской области директоров освободят от функций заказчика при ремонте школ.

Стоимость проезда в четырех автобусах вырастет в Саратове.

При саратовском минздраве откроют кадровый центр.

Мэрия Саратова берет коммерческие кредиты на 3 млрд руб.

НСА назвал главные риски для АПК Саратовской и Пензенской областей.

Саратовские власти увеличили расходы на ремонт МКД после атак БПЛА до 24,9 млн руб.

Суд отказал саратовскому минкульту во взыскании 31,9 млн с глэмпинга депутата.

Суд разрешил санаторию РЖД «Волжские дали» оставить шлагбаумы на пути к воде.

Cаратовский фермер лишилась 39 млн за сопротивление структурам банка «Траст».

В трех районах Саратовской области появятся модульные женские консультации.

Садики начнут строить в Саратовской области дальше от домов.

Фонд развития территорий продаст саратовский долгострой за 471 млн руб.

Минтранс запустит речные маршруты из Саратова в Ульяновск и Астрахань.

В Саратове минтранс утвердил новые оклады топ-менеджерам автопредприятий.

Волгоградская область

Приговор экс-депутатам гордумы Волгограда за хищение 84 млн руб. у страховщиков устоял в кассации.

На ремонт аварийного водовода в волгоградском Котово выделят почти 94 млн руб.

Суд отпустил из-под домашнего ареста владельца кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом.

Рослесхоз обязали за три года провести таксацию леса под Волгоградом.

Вклады и кредиты волгоградцев превысили 600 млрд руб.

Имущество банкротящегося НПО покойного депутата в Волгограде продают за 108 млн.

Пензенская область

Арбитраж отказал депутату заксобрания в удалении разоблачающего текста портала «МедиаПенза».

Суд аннулировал продажу сквера Дзержинского в Пензе компаниям депутата гордумы.

Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области.

Арбитраж Пензы передал Земстройинвесту участок под ЖК «Сапфир».

Индекс промпроизводства в Пензенской области превысил среднероссийский уровень.

Пензенская область потратила на фестиваль «Абашевские узоры» более 30 млн руб.

Астраханская область

На Спартакиаду школьников в Астрахани, Волгограде и Москве потратят почти 30 млн руб.

Астраханский губернатор назначил нового министра региональной безопасности.

В Астраханской области снова ограничили продажу бензина.

Суд разделил экологический ущерб за затонувшую в Астрахани «Мотозавозню».

Астраханская ОЭЗ «Лотос» вновь ищет подрядчика на крановые пути в порту Оля за 511 млн.

Нина Шевченко