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Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Жителей региона предупредило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Пензенцев призывают не выходить на улицу. Дома рекомендуют укрыться в помещении без окон. Губернатор Олег Мельниченко сообщил в личном Telegram-канале об ограничении в регионе работы мобильного интернета.

Минувшей ночью Пензенская область подверглась беспилотной и ракетной опасности. Также в субъекте закрывали аэропорт. Один дрон попал в сельхозпредприятие в Земетчинском районе, никто не пострадал.

Дарья Васенина