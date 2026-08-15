Опасность БПЛА объявили в Пензенской области
Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Жителей региона предупредило МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Пензенцев призывают не выходить на улицу. Дома рекомендуют укрыться в помещении без окон. Губернатор Олег Мельниченко сообщил в личном Telegram-канале об ограничении в регионе работы мобильного интернета.
Минувшей ночью Пензенская область подверглась беспилотной и ракетной опасности. Также в субъекте закрывали аэропорт. Один дрон попал в сельхозпредприятие в Земетчинском районе, никто не пострадал.