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В Саратовской области усилят защиту предприятий от атак БПЛА

Отряд «БАРС-Саратов» продолжает набирать добровольцев. Подробности сообщил глава формирования Роман Полунин.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Основной задачей участников отряда называют защиту промышленных предприятий от воздушных угроз (БПЛА, ракеты). Состав «БАРСа» увеличивают в связи с ростом количества соответствующих ЧП. Организатор отдельно уточнил, что рекруты выполняют задачи исключительно на территории Саратовской области.

С добровольцами подписывают договоры. Контракт подразумевает включение участника отряда в мобилизационный резерв. На время сборов волонтеры сохранят свои рабочие места.

Дарья Васенина