Главные новости за 15 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 15 августа над Севастополем было сбито 25 беспилотников. 22 из них перехвачены мобильными огневыми группами.

В разных частях Гагаринского района Севастополя при помощи средств радиоэлектронной борьбы посадили шесть украинских БПЛА.

Временные ограничения воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края затронули маршруты полетов через Краснодар. В связи с этим в аэропорту города возможны изменения в расписании рейсов.

На двух автозаправочных станциях сети «Атан» в Севастополе начали продавать бензин марки АИ-92.

Школы Новороссийска 1 сентября приступят к работе в штатном режиме. Обучение с применением дистанционных технологий на начало учебного года не планируется.

Суд удовлетворил иск администрации Краснодара к гаражному кооперативу в рамках проекта строительства трамвайной линии на Западный обход города.

С начала 2026 года санатории Анапы приняли 90 тыс. человек. Всего в городе функционируют 27 санаторно-курортных учреждений.