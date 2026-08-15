Главные новости за 15 августа. Кавказ

В Каякентском районе Дагестана приступили к реализации инвестиционного проекта по строительству рыбоводного хозяйства по выращиванию осетровых видов рыб. На первом этапе производственная мощность хозяйства составит порядка 30 т товарной рыбы в год.

Стоимость комплекса объектов и права аренды земельного участка СХПК «Молочно-сыродельный завод „Прохладненский“» (КБР) по результатам оценки составила более 46 млн руб. Полученные данные будут использованы в рамках процедуры банкротства для дальнейшей реализации имущества СХПК.

С 1 сентября 2026 года гостиницы Ставропольского края перейдут на систему регистрации через мессенджер «Макс». На данный момент в тестовом режиме технологию осваивают пять крупных гостиниц и семь санаториев.

В Ставрополе к началу нового учебного года образовательные учреждения готовятся принять порядка 60 тыс. школьников, в том числе около 5 тыс. первоклассников.

Следственный отдел по городу Каспийску СУ СК РФ по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по факту гибели машиниста башенного крана.