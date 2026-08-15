В Ставропольском крае завершена регистрация кандидатов на осенние выборы

Избирательная комиссия Ставропольского края завершила процедуру регистрации кандидатов в депутаты Госдумы на предстоящих осенних выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва по одномандатным избирательным округам зарегистрированы все 27 кандидатов — они представляют четыре одномандатных округа, расположенных на территории региона.

Параллельно идет подготовка к выборам депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва. На территории края сформировано 25 избирательных округов. В выборах примут участие 124 кандидата, выдвинутые шестью избирательными объединениями, а также 348 кандидатов, включенных в шесть партийных списков по единому избирательному округу.

В избиркоме добавили, что для повышения прозрачности избирательного процесса на выборах будет применяться видеофиксация. Ее задействуют в работе участковых избирательных комиссий.

Наталья Белоштейн