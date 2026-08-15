Четвертый «Валдай» запустили в Саратовской области

Судно на подводных крыльях «Валдай-45Р» «Политрук Клочков» выпустили на маршрут «Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково». Подробности сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Володин Саратов» Фото: Telegram-канал «Володин Саратов»

Этот «Валдай» — четвертый из пяти закупленных для региона. Ранее на Волгу спустили суда «Петр Столыпин», «Генерал Панфилов» (оба курсируют по тому же маршруту, что и «Политрук»). «Юрий Гагарин» ходит до саратовского аэропорта.

Запланирована еще одна поставка нижегородского «Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева». Спуск «Летчика Талалихина» на воду запланирован на конец августа. После этого судно пройдет технические испытания и отправится в Саратовскую область для выхода на маршрут «Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково».

Дарья Васенина