В Оренбурге началось строительство технопарка в особой экономической зоне

На территории особой экономической зоны «Оренбуржье» стартовало строительство технопарка — проект реализует один из резидентов ОЭЗ. Как ожидается, новая площадка станет важным ресурсом для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

В составе технопарка предусмотрены переговорные комнаты, конференц-зал и столовая. Благодаря льготному режиму ОЭЗ и комплексу региональных мер поддержки предприниматели смогут оперативно запустить производство и сократить издержки — по оценкам, экономия может составить до 30 % расходов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Сейчас в ОЭЗ «Оренбуржье» работают 27 резидентов: в их числе 20 заводов, шесть логистических центров и один дата-центр. На площадке сформировано шесть кластеров, территория обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Общая площадь ОЭЗ достигает 1 010 гектаров, а совокупный объем инвестиций резидентов составляет порядка 71 млрд рублей.

Георгий Портнов