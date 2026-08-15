В Каспийске погиб сорвавшийся с башенного крана машинист

Следственный отдел по городу Каспийску СУ СК РФ по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по факту гибели машиниста башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан Фото: Пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан

По версии следствия, 15 августа 2026 года около 11:00 на стройплощадке по ул. Кавказской 32-летний машинист башенного крана при выполнении трудовых обязанностей упал из кабины крана на землю. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Подобную проверку организовали и прокуратура.

Наталья Белоштейн