В Каспийске погиб сорвавшийся с башенного крана машинист
Следственный отдел по городу Каспийску СУ СК РФ по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по факту гибели машиниста башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан
По версии следствия, 15 августа 2026 года около 11:00 на стройплощадке по ул. Кавказской 32-летний машинист башенного крана при выполнении трудовых обязанностей упал из кабины крана на землю. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.
Подобную проверку организовали и прокуратура.