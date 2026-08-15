На Ставрополье спустя четыре часа дали отбой беспилотной опасности
На территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Спецрежим снят и на территории Арзгирского, Благодарненского, Буденновского, Левокумского, Нефтекумского, Туркменского округов.
Беспилотная опасность в регионе была объявлена 15 августа в 08:49, а отменена в 12:28. Таким образом, режим сохранялся около четырех часов.