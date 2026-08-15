В Анапе с начала этого года санатории приняли 90 тысяч человек

С начала текущего года санатории Анапы посетили 90 тыс. человек, сообщила глава курорта Светлана Маслова в своем Telegram-канале. Всего в городе расположено 27 санаторно-курортных учреждений

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным госпожи Масловой, в межсезонье загрузка санаториев превышает 80%. Доступность оздоровительных услуг обеспечивается через сотрудничество с органами социальной защиты и систему ОМС.

Учреждения предлагают авторские программы: эндоэкологическую и антистрессовую терапию, нейрореабилитацию, восстановление дыхательной функции. Для участников СВО разработаны специальные методы реабилитации.

Дмитрий Холодный