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В Анапе с начала этого года санатории приняли 90 тысяч человек

С начала текущего года санатории Анапы посетили 90 тыс. человек, сообщила глава курорта Светлана Маслова в своем Telegram-канале. Всего в городе расположено 27 санаторно-курортных учреждений

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным госпожи Масловой, в межсезонье загрузка санаториев превышает 80%. Доступность оздоровительных услуг обеспечивается через сотрудничество с органами социальной защиты и систему ОМС.

Учреждения предлагают авторские программы: эндоэкологическую и антистрессовую терапию, нейрореабилитацию, восстановление дыхательной функции. Для участников СВО разработаны специальные методы реабилитации.

Дмитрий Холодный

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