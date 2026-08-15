Стоимость проезда в четырех автобусах вырастет в Саратове

В Саратове на следующей неделе вырастет цена проезда в четырех автобусах. Соответствующую информацию разместили на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Саратовской области Фото: Минтранс Саратовской области

Изменения касаются работающих по нерегулируемым тарифам маршрутов. Так, с 18 августа стоимость проезда в маршрутке № 24 — с 42 до 50 руб. (перевозчик ООО «Автокомплекс номер один»). С 20 августа стоимость проезда по маршрутам № 42, 94 и 99 вырастет с 48–50 руб. до 55-ти (ООО "Пассажиртранс«).

ООО «Автокомплекс Номер Один» зарегистрировано в Саратове в 2016 году (Rusprofile). Организация занимается регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Компания получила лицензию в 2020 году. Организацией бессменно руководит ее соучредитель Роман Кузнецов. Вторым учредителем с долей 66,67% является Вячеслав Тепин. Последние восемь лет в компании официально работает один человек. В 2025 году выручка общества выросла более чем в три раза — с 16,5 до 50,6 млн руб., прибыль — почти в четыре раза (12,3 млн руб.).

ООО «Пассажиртранс» зарегистрировано в Саратове в феврале 2004 года. Компания работает в сфере регулярных пассажирских автобусных перевозок в городском и пригородном сообщении. С апреля 2013 года организацией руководит Роман Шилан. Единственный собственник — Елена Кравцова. В 2025 году выручка «Пассажиртранса» составила 271 млн руб.(+7,9% год к году). Прибыль сократилась на 39,1%, составив 16,1 млн руб.

Дарья Васенина