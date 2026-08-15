В Сочи утром 15 августа работают 50 АЗС

По состоянию на 11:00 мск 15 августа в Сочи работают 50 автозаправочных станций. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные топливных операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дизельное топливо есть на 33 станциях, газ (СУГ) — на 14, АИ-95 — на 10, АИ-92 — на 9.

Четыре АЗС сети «Роснефть» отпускают горючее только по топливным картам, инвалидам первой и второй групп, а также спецтранспорту. Три станции «Лукойла» и четыре АЗС «Роснефти» переведены на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно получить по телефону горячей линии: +7 988 416-13-14 (только звонки), на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Дмитрий Холодный