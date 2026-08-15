На Дону подозреваемого в убийстве 14-летней несовершеннолетней отправили в СИЗО

По ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего жителя Красносулинского района, обвиняемого в убийстве 14-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», преступление было совершено вечером 13 августа 2026 года. В момент происшествия подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и потерпевшей произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес пострадавшей множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Спасти школьницу не удалось.

Фигурант задержан. В ходе допроса он признал свою причастность к содеянному.

Расследование продолжается. Его ход взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Наталья Белоштейн