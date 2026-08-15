Школы Ставрополя примут 5 тысяч первоклассников

В Ставрополе к началу нового учебного года образовательные учреждения готовятся принять порядка 60 тыс. школьников, в том числе около 5 тыс. первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, межведомственная проверка охватила все образовательные организации: эксперты оценивали не только техническую готовность зданий, но и уровень обеспечения безопасности и комфортных условий для учащихся.

По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, на данный момент комиссия подтвердила готовность к старту учебного процесса в 44 школах города, а также в пяти учреждениях дополнительного образования. При этом приемка ряда учебных заведений — лицея №8, гимназии №30 и кадетской школы им. генерала А. П. Ермолова — будет завершена на следующей неделе, после того как подрядчики завершат ремонтные работы.

Наталья Белоштейн