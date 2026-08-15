Горнолыжные курорты СКФО открывают предпродажи ски-пассов на сезон 2026/2027

Горнолыжные курорты Северо-Кавказского федерального округа приступили к подготовке зимнего сезона 2026/2027: большинство из них запускают продажи ски-пассов. На старте абонементы предлагаются по специальным тарифам — их стоимость будет постепенно увеличиваться по мере приближения зимы. Об этом сообщили представители курортов «РБК Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова Фото: Telegram-канал главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова

В частности, предпродажи сезонных ски-пассов на курорты «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) и «Мамисон» (Северная Осетия), находящиеся под управлением института развития «Кавказ.РФ», стартуют в конце августа и продлятся до ноября. В пресс-службе «Кавказ.РФ» уточнили, что на начальном этапе абонементы будут стоить дешевле, однако не назвали точную стоимость билетов.

Даты открытия трасс пока не определены: они будут зависеть от погодных условий. Как пояснили представители курортов, подготовка склонов начинается только после установления устойчивых морозов и выпадения достаточного количества снега.

По прогнозам «Кавказ.РФ», туристический поток на горнолыжные курорты в предстоящем сезоне сохранится на уровне прошлого года либо превысит его. Итоговые показатели будут во многом зависеть от продолжительности периода катания.

Наталья Белоштейн