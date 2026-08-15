МЦУ: в Краснодаре утром 15 августа работают 72 АЗС

По состоянию на утро 15 августа в Краснодаре работают 72 автозаправочные станции, сообщило городское МЦУ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В наличии АИ-92 на 43 заправках, АИ-95 — на 34, АИ-100 — на 7, дизельное топливо — на 66 АЗС.

Топливо доступно на заправках сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «Партнер», ОПТИ, расположенных в различных районах города и на выездных трассах.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения: топливо наливают только в баки. Еще 34 заправки временно приостановили отпуск топлива, 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

«Ъ-Кубань» писал, что 14 августа в Краснодаре работали 78 АЗС. Бензин АИ-92 был доступен на 50 АЗС, АИ-95 — на 46, АИ-100 — на 9, дизельное топливо — на 72.

Дмитрий Холодный