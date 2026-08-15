В Таганроге с 22 августа продлят четыре городских маршрута

С 22 августа в Таганроге будут продлены четыре городских маршрута. Об этом сообщает глава муниципалитета Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Так, маршрут №10 «СНТ “Металлург-1” — вокзал “Таганрог-1”» будет продлен до остановок «ст. Марцево» и «ул. Дачная» — это также компенсирует отмену маршрута №8, который дублировал маршруты №4 и №10. На линии увеличат количество автобусов.

Маршрут №4 «Вокзал Таганрог-1 — ст. Марцево» будет проходить по ул. 4-й Линии, 1-му Новому переулку и ул. Л. Чайкиной. Маршрут электробусов №35 Т «пл. Авиаторов — ЖК "Андреевский"» продлят до жилищного комплекса. На линию выйдут четыре современных электробуса.

Коррективы коснутся и маршрут №73 «ПМК — пл. Авиаторов». Его продлят по ул. Л. Чайкиной и 1-му Новому переулку, при этом остановку ЖК «Андреевский» исключат из схемы движения. На маршруте будут работать 10 автобусов среднего класса.

Кроме этого, с 20 августа на линии выйдут автобусы на проблемных маршрутах №1, №29 и №15. По итогам конкурсных процедур перевозчиком на маршрутах №1 и №29 станет ООО «Пассажиртранс», маршрут №15 будет обслуживать ИП Бекиров А. Р. Графики движения уже размещены на официальном сайте администрации города, а также обновлены на остановочных павильонах.

Вместе с тем ряд вопросов остается в работе: конкурсы по маршрутам №2 и №14 не состоялись. В настоящее время ведется претензионная работа по маршруту №14, а обслуживание маршрута №2 частично обеспечивается маршрутом №56. С 14 по 18 августа планируется повторное размещение заявок.

Наталья Белоштейн