В Ярославской области отразили ночную атаку БПЛА

Ярославская область в ночь на 15 августа подверглась атаке украинских БПЛА. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Атака была отбита. Силы радиоэлектронной безопасности нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов. В 3:34 был закрыт для полетов ярославский аэропорт. Беспилотная опасность в регионе была объявлена в 3:59. В 4:05 губернатор сообщил о перекрытии выезда из Ярославля в сторону Москвы, в 4:40 движение было восстановлено.

«На территории области не поражен ни один объект. Важно! На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами»,— написал Михаил Евраев.

Отбой беспилотной опасности объявлен в 9:36, в это же время сняты ограничения на полеты в аэропорту Ярославля.

Антон Голицын