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На Ставрополье ищут тело утонувшего 6-летнего ребенка

В Изобильненском округе Ставропольского края ведутся поиски тела 6-летнего ребенка, который днем 14 августа утонул в реке. По данному факту СУ СК России по Ставропольскому краю организована проверка, сообщают в ведомстве.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По предварительным данным, трагедия произошла недалеко от домовладения семьи: ребенок вместе с отцом гулял на берегу реки. Мальчик оступился и упал в воду. Из-за быстрого течения отец не смог спасти сына — ребенок скрылся под водой.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователь СК России провел осмотр места происшествия, идет комплекс проверочных мероприятий — в том числе опрашиваются очевидцы.

Для поиска ребенка привлечены спасатели и волонтеры. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Наталья Белоштейн

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