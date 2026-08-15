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В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА

В Новороссийске запущены сирены экстренного оповещения, сигнал «Внимание всем!» прозвучал в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Макс-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Граждан призвали сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников: соцсетей мэра, сайта администрации, радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканала «Новороссийское телевидение» (22-я кнопка).

Глава города также предупредил о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы ПВО и спецслужб.

Наталья Решетняк

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