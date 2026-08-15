В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА

В Новороссийске запущены сирены экстренного оповещения, сигнал «Внимание всем!» прозвучал в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Макс-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Граждан призвали сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников: соцсетей мэра, сайта администрации, радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканала «Новороссийское телевидение» (22-я кнопка).

Глава города также предупредил о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы ПВО и спецслужб.

Наталья Решетняк