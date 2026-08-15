В Новороссийске объявлена воздушная тревога

В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА. Об этом в соцсетях сообщил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, укрыться в безопасных местах и следить за официальной информацией в его соцсетях, на сайте администрации, а также по радио «Новая Россия» (104 FM) и на канале «Новороссийское телевидение» (22 кнопка).

Андрей Кравченко напомнил о строгом запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов с работой средств ПВО и оперативных служб.

Наталья Решетняк