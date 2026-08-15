На ремонт аварийного водовода в волгоградском Котово выделят почти 94 млн рублей

Администрация города Котово Волгоградской области объявила закупку на ремонт 1,91 тыс. м водовода Филино – Котово за 93,6 млн руб. Заявки принимаются до 28 августа.

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Трубопровод был построен в 1995 году. Согласно документации, его износ достиг 90%. Техническое состояние признано аварийным.

В техзадании указано, что подрядчик должен проложить новые трубы параллельно существующим без их демонтажа, подключив их к действующим колодцам. Работы будут вестись без устройства песчаного основания и засыпки.

Капитальный ремонт планируется завершить до конца апреля 2027 года, уточняется в проекте контракта.

Нина Шевченко