Ракетная опасность объявлена в Пензенской области

В Пензенской области объявили опасность атаки ракет. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Глава региона Олег Мельниченко сообщил о запуске смс-оповещения, уведомлений в официальных каналах и по телевидению.

Отойдите от окон. Укройтесь в комнате с несущими стенами без остекления, например, в подвале. Не пользуйтесь лифтом. С собой в укрытие возьмите необходимые лекарства, документы, воду.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее укрытие - здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала о ракетной опасности.

Ранее этой ночью в регионе объявили опасность БПЛА, а затем временно приостановили работу аэропорта.

Нина Шевченко