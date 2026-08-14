Завод «Невский фильтр ЭЗФ» в Энгельсе недоплатил 107 работникам 17 миллионов

Прокуратура Энгельса Саратовской области проверила исполнение ТК на одном из предприятий города. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснили, что с января по май завод «Невский фильтр ЭЗФ» не выдавал зарплаты 107 сотрудникам. Сумма задолженности превысила 17 млн руб. Прокуратура внесла руководству компании представление. Компанию привлекли к административной ответственности за невыплату в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). По итогам разбирательства завод погасил долги перед работниками.

АО «Завод «НФ Эзф» зарегистрировано в 2002 году в Энгельсе и специализируется на производстве масляных, бензиновых и воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания (Rusprofile). С 2022 года компанию возглавляет Ольга Воробьева. Штат компании сокращается: с 196 сотрудников в 2018 году до 139 в 2022-м. Последние доступные финансовые данные данные: 2021 год организация закончила с выручкой 154 млн руб. (-22% год к году) и прибылью 51 тыс. руб. (-35%).