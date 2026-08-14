При саратовском минздраве откроют кадровый центр

В Саратовской области разрабатывают стратегию развития регионального здравоохранения на период до 2030 года. Ключевое внимание уделили устранению кадрового дефицита. Итоговый документ планируют утвердить до конца года, сообщил в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Согласно приведенным данным, для обеспечения больниц и поликлиник кадрами власти уже нарастили объемы целевого набора. Обучение оплачивает региональный бюджет. В 2025 году выделили свыше 900 таких мест, а более 100 ординаторов второго года медицинского вуза приступили к работе в качестве стажеров.

В рамках дальнейшего развития отрасли при профильном министерстве планируют создать Региональный кадровый центр и добиться ежегодного стопроцентного заполнения квот по целевому обучению. Параллельно в медицинских колледжах внедряют практику заключения целевых договоров, содержащих обязательства выпускников по последующему трудоустройству в государственные медучреждения региона. Для адаптации новых сотрудников в клиниках масштабируют институт наставничества: до конца года свыше 450 специалистов пройдут обучение для индивидуального сопровождения молодых коллег.

Отдельный блок стратегии посвящен закреплению медицинских кадров в сельской местности, для чего предусмотрены единовременные выплаты, оплата жилья и компенсация коммунальных расходов. Чтобы нивелировать нехватку узких специалистов на местах, региональные власти расширяют практику их выездных приемов из крупных клиник в районные больницы. В тех территориях, где необходимые врачи пока еще только проходят обучение, планируют сконцентрироваться на развитии дистанционных консультаций и подготовке кадров для работы с новейшими цифровыми системами.

Дарья Васенина