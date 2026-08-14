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Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Волгоградской области. Жителей региона предупредило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Волгоградцев просят оставаться дома. «Займите безопасное место, выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом»,— призвали спасатели.

В прошлый раз режим вводили в регионе 10 августа. Тогда о разрушениях или пострадавших не сообщили.

Дарья Васенина