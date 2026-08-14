Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области
Режим «Беспилотная опасность» ввели в Волгоградской области. Жителей региона предупредило МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Волгоградцев просят оставаться дома. «Займите безопасное место, выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом»,— призвали спасатели.
В прошлый раз режим вводили в регионе 10 августа. Тогда о разрушениях или пострадавших не сообщили.