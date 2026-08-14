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Главу и владельца охранной фирмы в Пензе будут судить за обман больниц на 1 млн

Ленинский райсуд Пензы рассмотрит уголовное дело гендиректора и учредителя охранной организации. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Фото: Управление Росгвардии по Пензенской области

Фото: Управление Росгвардии по Пензенской области

По версии следствия, в конце 2024 года компания заключила договоры на охрану зданий и имущества двух областных больниц. Фигуранты ввели руководство учреждений в заблуждение и выставили счета с недостоверными сведениями об оказанных услугах. В ведомстве отметили, что надлежащее исполнение контрактов невозможно было обеспечить из-за отсутствия в штате необходимого числа охранников.

Ущерб учреждениям здравоохранения превысил 1,2 млн руб. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Нина Шевченко