Мэрия Саратова берет коммерческие кредиты на три миллиарда рублей

Администрация Саратова объявила восемь тендеров на кредитование муниципалитета. Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

За кредиты на сумму 3 млрд руб. город готов заплатить до 494,957 млн руб. в качестве процентов. Займы планируют направить на погашение дефицита бюджета и текущих долгов. Мэрия готова к ставке от 16,15–16,25% годовых. Сроки кредитов составляют год.

Заявки от желающих кредитовать Саратов принимают до 31 августа. Подрядчика выберут 1 сентября. Отметим, в 2026 году плановый бюджет города был таковым: доходы — 49,1 млрд руб., расходы — 51,5 млрд руб. Предполагался дефицит на уровне 2,37 млрд руб.

В прошлый раз администрация брала кредит в июле. За 24,75 млн руб. ПАО «Сбербанк» предоставил заказчику кредитную линию 150 млн руб. В июне муниципалитет заключил с тем же поставщиком шесть контрактов общей стоимостью 549,465 млн руб. До этого мэрия обращалась к банкам в апреле.

Дарья Васенина