Саратовские эксперты проверили 670 партий арбузов и 409 партий дынь

Проверки бахчевых культур начались в Саратовской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Ведомство изучает поставляемую на рынки и в магазины продукцию. По последним данным, проверку прошли 670 партий арбузов и 409 партий дынь. В продажу пошли 84,7 тыс. т арбузов и 130 т дынь.

Решение о соответствии бахчевых нормативам принимают в соответствии с внешним видом, запахом, цветом мякоти. Затем продукция проходит лабораторные тесты на нитраты, пестициды и токсичные элементы. Проверки продлятся до конца сезона.

Дарья Васенина