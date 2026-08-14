Главные новости за 14 августа. Ростов и область

С начала 2026 года в Ростовской области объем закупок строительных материалов снизился на 15,6%. Причиной называют сокращение числа инвестиционных проектов в сфере производства стройматериалов.

В консолидированный бюджет Ростовской области поступило свыше 96 млн руб. в виде дивидендов от акций, находящихся в региональной собственности. Средства зачислены по результатам работы компаний в 2025 году.

В Красносулинском районе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Ребенка с множественными ножевыми ранениями на обочине дороги обнаружил местный житель.

Аграрии в Ростовской области собрали 13,6 млн т ранних зерновых и зернобобовых. Валовой сбор озимой пшеницы достиг 12,2 млн т — один из рекордных показателей для региона.

В июне 2026 года инфляция в Ростовской области ускорилась относительно мая и составила 1,03% в месячном выражении. Основным драйвером подорожания стало моторное топливо: рост цен на бензин и дизель потянул вверх общие показатели.

За первое полугодие 2026 года жители Ростовской области потратили 124,6 млн руб. на приобретение в аптеках препаратов от эректильной дисфункции. Показатель превысил результат аналогичного периода прошлого года на 12%.