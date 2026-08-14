Главные новости за 14 августа. Кавказ

В первом полугодии 2026 года в Ставропольском крае банкротами признали 112 юридических лиц — на 57,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года (71). Число инициированных процедур банкротства выросло почти вдвое: с 87 до 168.

При реализации национальных проектов на Ставрополье в 2026 году похищено порядка 28 млн руб. Схемы хищений в каждом из случаев различаются.

В Ставропольском крае пресекли незаконный оборот природных ресурсов на участке Григорополисского отложения. Причиненный ущерб превысил 16,8 млн руб.

С начала 2026 года в Дагестане правоохранители пресекли работу 52 майнинг-ферм, действовавших с нарушением законодательства. Возбуждены пять уголовных дел. Финансовый ущерб оценивается более чем в 129 млн руб.

После взрыва на автозаправке в Пятигорске следователи выявили нарушения, представляющие опасность для жизни и здоровья людей, ещё на двух АЗС Ставропольского края, принадлежащих тому же юридическому лицу.

В Пятигорске произошло массовое отравление. Количество пострадавших — 82 человека. Причиной отравления стало инфицированное мясо курицы.