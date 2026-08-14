Главные новости за 14 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Прокуратура в ходе процесса над бывшим вице-губернатором Краснодарского края Александром Нестеренко попросила суд назначить для экс-чиновника наказание в виде 9 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с закупками для государственных нужд, на три года.

В Анапе разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 109 пляжей, еще три проходят экспертизу. К 7 августа было открыто 105 пляжных территорий.

В Севастополе за минувшую ночь военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки со стороны ВСУ. Сбито 17 БПЛА, из них МОГами нейтрализовано 14 беспилотников. По словам главы города Михаила Развожаева, сильно пострадал многоквартирный дом, расположенный на улице Братьев Манганари.

В Крыму 14 августа в связи с аварийно-ремонтными работами будет ограничено водоснабжение в Симферополе, Алуште, Джанкое, Щелкино, Феодосии и ряде населенных пунктов. Также возможны перебои из-за аварии на сетях «Крымэнерго».

В Краснодарском крае средний чек на покупку электроники на маркетплейсах в период с июня 2025 года по май 2026 года составил 36,1 тыс. руб. Это на 1,6% выше среднего по России (35,5 тыс. руб.) и почти на 4% больше Москвы (34,8 тыс. руб.). В Адыгее показатель немного ниже — 35,2 тыс. руб.

Следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Севастополя, организовавших подпольный покерный клуб. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы.

Лазаревский районный суд Сочи приговорил адвоката Маргариту Близнюк к 7,5 года колонии общего режима за покушение на посредничество во взяточничестве. Она получила от знакомого более 18 млн руб. якобы для передачи судьям за решение вопроса о сносе самовольной постройки.

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 32-летнюю жительницу Сочи Маргариту Реутт по подозрению в причастности к взрыву, в результате которого погиб заместитель командира бригады подводных лодок Черноморского флота капитан 1-го ранга Роберт Шагеев.

По состоянию на 14 августа в Краснодаре работают 78 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 50 АЗС, АИ-95 — на 46, АИ-100 — на 9, дизельное топливо — на 72.