Доказательная справедливость

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов приехал в Санкт-Петербург на встречу с однопартийцами. Это первый визит главы парламентской партии в город в разгар предвыборного сезона. Еще до полудня господин Миронов успел упрекнуть оппонентов из «Единой России» в «экстремизме» и в отсутствии патриотизма, а также узнать, что беспокоит его земляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Визит председателя «Справедливой России» Сергея Миронова в родной для него Петербург 14 августа начался с общения с журналистами. Справедливоросс, выходя на пресс-подход, прихватил с собой кипу бумаг с заголовком «Протокол осмотра доказательств», которые, по его мнению, обличают представителей «Единой России» в возможном нарушении российского законодательства в социальных сетях. Обрушиться с критикой на партию власти Миронов решил после снятия с выборов общественника Ярослава Кострова, выдвинутого от СР в городской парламент. Кандидата не допустили до участия в голосовании из-за ареста по протоколу о демонстрации экстремистской символики. В частности, логотипов иностранных соцсетей. Господин Миронов полагает, что на страничках единороссов тоже можно было найти крамолу. Ему, как он считает, это удалось.

«Члены "Единой России", испугавшись, свои аккаунты сняли. Но не все. Если Ярослав Костров — экстремист, то и члены "Единой России" — экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты, под флагом "Единой России". В городе — родине нашего президента»,— заявил Сергей Миронов, размахивая стопкой бумаг перед журналистами. В «Единой России» позднее заявили, что высказывание господина Миронова выглядят как популизм.

После этого лидер справедливороссов высказался о своих бывших соратниках, которые на сентябрьские выборы в городской парламент идут от партии «Зеленые». Во главе списка числятся действующие депутаты ЗакСа, избравшиеся в нынешний созыв от «Справедливой России», но потом из партии вышедшие. Господин Миронов заявил, что в городе «тащат» партию «Зеленых». Он призвал журналистов спросить у руководства этой партии о принадлежности Крыма. С похожей тирадой он выступал во время пресс-конференции неделей ранее.

«Справедливости мало в моем родном городе Санкт-Петербурге. Очень мало справедливости. Но люди хотят справедливости. Люди хотят правды. Я не сомневаюсь, что на выборах люди проголосуют правильно»,— продолжал Сергей Миронов.

После общения с прессой и короткой фотосессии с однопартийцами господин Миронов отправился выступать перед собравшимися. В конференц-зале в это время собрались первые лица СР в петербургском регионе: лидер городского отделения Надежда Тихонова, депутат Госдумы Елена Драпеко, которая с недавнего времени возглавляет отделение в Ленинградской области, а также муниципалы, члены молодежного крыла партии и сторонники. До единомышленников Сергей Миронов донес позицию партии по ключевым вопросам. Елена Драпеко и Надежда Тихонова тоже выступили с небольшими репликами. Госпожа Драпеко, например, пожаловалась на отсутствие внимания со стороны некоторых СМИ.

«Я вот все время слушаю радио "Вести FM". И там перечисляют: Зюганов празднует столетие Фиделя Кастро. "Новые люди" предложили бабушкам там, не знаю, выдавать конфеты по субботам. Всех перечислили. Даже "Коммунистов России". Кроме нас. Нет такой партии для них. Не произносят? Вы правы. Боятся»,— посетовала госпожа Драпеко.

В завершение встречи организаторы перешли к вопросам из зала. Спектр тем оказался широк: от вреда от затонувшего дебаркадера в акватории Невы до регулирования работы колл-центров (легальных, а не мошеннических). На большинство вопросов господин Миронов отвечал: «Напишите мне». Впрочем, некоторые обращения вызывали у него бурную реакцию. Например, один из участников мероприятия пожаловался на работу российских банков — он взял банковскую карту своего несовершеннолетнего сына и оплатил ею сигареты и алкоголь. Какой именно алкогольный напиток он тогда взял, он не помнил.

«Попросил продавца дать пачку сигарет и взял то ли виски, то ли… Какой-то алкоголь. И карточкой 14-летнего ребенка рассчитался в магазине»,— пожаловался петербуржец, перечислив банки, которые разрешают подобные сделки.

Лидер справедливороссов решил отдельно обсудить Альфа-банк. Он заявил, что кредитная организация позволяет себе транслировать спорные видеоролики. «Наверняка вы знаете рекламу, когда машину нужно страховать. Специально это делают. <...> Матерятся на всю Россию через телевидение. И все делают вид, что так и надо»,— отреагировал депутат Госдумы.

Реклама, про которую, вероятно, говорил господин Миронов, связана с предложением оформить ОСАГО. В ролике звучат мелодия и слова, отсылающие к композиции дебютного альбома российского рэпера Ноггано (Василий Вакуленко) «Застрахуй». ФАС тоже обращала внимание на ролик.

Сторонники партии и неравнодушные граждане рассказывали Сергею Миронову про трудности многодетных семей, волонтеров-гуманитарщиков, доставляющих грузы в зону СВО, и другие чаяния. Лидер партии каждому рекомендовал оставить обращение на его сайте.

В программе однодневного визита руководителя партии были запланированы встреча с грузоперевозчиками Петербурга и Ленинградской области, а также возложение цветов к памятнику участникам специальной военной операции в Кудрово.

Константин Леньков