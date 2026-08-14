Главные новости за 14 августа. Новороссийск

В Новороссийске обследовали 268 квартир и 90 частных домов после атаки БПЛА.

По результатам обследования выяснилось, что в результате атаки беспилотников в городе повреждено 185 домов. Поступило 404 обращения от жителей.

В Новороссийске сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю бензином АИ-95. Двое местных жителей — 21 и 24 лет — сбывали топливо на территории гаражного кооператива по 200 руб. за литр. В ходе проверки стражи порядка изъяли 200 л бензина.

В Новороссийске вынесли приговор водителю, по вине которого в ДТП погиб 14-летний футболист. Мужчина получил два года колонии-поселения и лишился права управлять автомобилем на два года и 10 месяцев.

В Анапе 109 пляжей получили разрешительные документы Роспотребнадзора, еще три находятся на стадии экспертизы.

За январь–июль 2026 года курорт Геленджик посетили 2,3 млн человек, из которых 1,7 млн составили организованные и неорганизованные туристы, а 597 тыс. — однодневные посетители и экскурсанты. Турпоток составил 94,5% от показателя аналогичного периода прошлого года.