Главные новости за 14 августа. Сочи

Лазаревский районный суд Сочи приговорил адвоката Маргариту Близнюк к 7,5 года колонии общего режима, штрафу 18,2 млн руб. и запрету на адвокатскую деятельность на два года за покушение на посредничество во взяточничестве. В 2023–2024 годах она получила от знакомого 18,2 млн руб. для передачи судьям за решение вопроса о сносе самовольной постройки.

В конце августа на южных курортах вырос спрос на обратные билеты: из Сочи в Москву на 15–31 августа осталось 50–70 билетов (из 134–143 тыс. мест), плацкарт от 6,4 тыс. руб., купе от 12 тыс., люкс до 330 тыс., альтернатива — пересадки через Ростов, Краснодар, Волгоград, Воронеж (7,5–9 тыс.) или авиа (17,5–22,9 тыс.). В Петербург из Сочи — 180–200 билетов (из 33–36 тыс.), плацкарт от 8,6 тыс., купе от 13,4 тыс., авиа от 19,7–23,5 тыс.; из Анапы в Москву — более 5 тыс. мест (плацкарт от 6,1 тыс., купе от 6,2 тыс.), в Петербург — 1,1 тыс. мест (от 8,8 и 12 тыс.), также есть автобусы из Анапы в Москву за 6,7–7,3 тыс., но прямых в Петербург нет.

В Сочи 14 августа на участке Магри—Веселое усилится юго-восточный ветер с порывами 12–14 м/с, волнение моря достигнет трех баллов, высота волн составит 0,7–1,2 м, а 15 августа на территории Сочи и Сириуса пройдет гроза. Жителям и гостям рекомендовали не отдыхать в устьях рек, не выходить в горы и не оставлять машины под деревьями и щитами.

14 августа с 09:30 до 11:00 на территории мясокомбината в Центральном районе Сочи прошли учения с запуском локальных сиренно-речевых установок. Жителей и гостей города просили сохранять спокойствие.

В сочинском коворкинге «Море идей» завершилась образовательная программа для самозанятых — 15 ремесленников разработали дорожную карту креативного кластера Сочи при участии департаментов инвестиций и экономики. Всего в этом году запланировано семь потоков обучения, ежемесячно — 15 участников, предприниматели могут бесплатно пользоваться коворкингом.