Пострадавшим от паводка в Дагестане выплачено более 3 млрд рублей

Более 3 млрд руб. направлено 82 тыс. жителям Дагестана, пострадавшим от паводков. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Выездной прием заявлений от жителей пострадавших районов завершен, специалисты продолжают отрабатывать последние обращения, в том числе от тех граждан, которые по объективным причинам не успели представить полный пакет документов. Необходимые консультации пострадавшим оказывают специалисты МФЦ.

Параллельно ведется восстановление социальной инфраструктуры. На капитальный ремонт шести объектов здравоохранения в пострадавших районах будет направлено 47,8 млн руб., еще 28,4 млн руб. предусмотрено на восстановление трех объектов первичного звена.

Продолжается и строительство новых школ. Подрядчик приступил к работам с 8 июля. На данный момент готовность объектов составляет в Адильотаре — 80%, в Цияб-Цилитли — 70%, в Рукеле — 35%, в селе Араблинское — более 20%.

Отдельный вопрос — строительство школы в селе Ириб. Из-за сложного рельефа, перепадов высот и неблагоприятных погодных условий потребовались дополнительные изыскания. Сейчас ведется разработка проекта планировки территории — это необходимо для обеспечения безопасности и недопущения повторения чрезвычайных ситуаций в будущем.

Наталья Белоштейн