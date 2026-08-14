В Ярославской области 12 тысяч первоклассников получат подарки к 1 сентября

В Ярославской области к началу нового учебного года школьные наборы получат 12 тыс. первоклассников. Об этом сообщили в правительстве региона. Акция «Подарок первокласснику» проводится в области с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Все комплекты уже закуплены. В каждый входят сумка на молнии, альбом для рисования, календарь, доска для лепки, закладки для книг, карандаши и ручки, наборы цветных карандашей, цветной бумаги и картона, пластилин, акварельные краски, стирательная резинка, линейка, канцелярские ножницы, пенал, расписание уроков, два набора тетрадей — в клетку и линейку — и светоотражающий брелок.

Представители округов заберут наборы из областного центра и затем распределят их по образовательным организациям. Более 130 школьных наборов также отправили в подшефный Акимовский округ Запорожской области.

Подарки получат все первоклассники независимо от уровня доходов их семей, уточнила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. В этом году изменился дизайн сумки и некоторых составляющих: они выполнены в желтом цвете с надписью «ЯПервоклассник». Большинство принадлежностей вновь оформлены с символикой региона.

Антон Голицын