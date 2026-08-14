Под Аксаем грузовик сбил насмерть менявшего колесо водителя

На 2-м км. автодороги «Северный обход — Платов» в Аксайском районе водитель, занимавшийся заменой колеса на проезжей части, погиб под колесами грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Авария произошла 13 августа в 20:10. 20-летний водитель автомобиля «ГАЗ 2790», двигаясь по правой полосе, совершил наезд на 42-летнего пешехода. По предварительным данным, пострадавший находился на проезжей части из-за необходимости заменить заднее левое колесо.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Наталья Белоштейн