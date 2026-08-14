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Жителя Махачкалы заподозрили в убийстве на почве кровной мести

В отношении 44-летнего жителя Махачкалы возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя по мотиву кровной мести. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

По информации ведомства, 14 августа 2026 года около 15:15 в городском саду Махачкалы на ул. Максима Горького фигурант из мотива кровной мести нанес 44-летнему местному около 20 колото-резаных ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн

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